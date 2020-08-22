باكو، 22 أغسطس، أذرتاج يواصل جهاز حرس الحدود عمليات حماية الحدود والبحث لضمان حراسة موثوقة لحدود الدولة ومكافحة تهريب المخدرات. أبلغ المكتب الصحفي لجهاز حرس الحدود وكالة أذرتاج أنه في 17 أغسطس في حوالي الساعة 11:25 في منطقة دورية مفرزة "هوراديز" الحدودية بالقرب من قرية أشاغي ياغليواند لمقاطعة فضولي نتيجة لعمليات البحث التي أجريت مع ضباط الشرطة بغية ضمان حراسة موثوقة لحدود الدولة، تم العثور على طرد فيها. أثناء فحص طرد تم العثور على حوالي 2 كغم و140 غرام من المخدرات (1 كغم 40 غراماً من الهيروين و1 كغم و100 غرام من مادة الميثامفيتامين). تجري التحقيقات اللازمة في الحادث.

AZERTAG.AZ : جهاز حرس الحدود: العثور على طرد يحتوي على أكثر من كيلوغرامين من المخدرات في المنطقة الحدودية

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