حرس الحدود: اعتقال مهربي حوالي 22 كيلوغراماً من المخدرات من إيران إلى أذربيجان

باكو، 1 سبتمبر، أذرتاج

يواصل جهاز حرس الحدود لجمهورية أذربيجان اتخاذ تدابير لضمان حماية موثوقة لحدود الدولة ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

أبلغ المكتب الصحفي لجهاز حرس الحدود وكالة أذرتاج أنه ألقي القبض على المواطنين الأذربيجانيين من سكان مدينة سومغايت باباييف جابر جلال أوغلو المولود في عام 1985 وشيرعلي زاده عاقف أغاسيد أوغلو المولود في عام 1992 الذين انتهكا حدود الدولة من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جمهورية أذربيجان في منطقة الخدمة للمركز الحدودي لقوات الحدود "هوراديز" الواقعة في قرية بالا بهمنلي لمقاطعة فضولي. تم العثور على 12 كيلوغراماً من هيروين و9 كيلو غرامات و700 غرام من أفيون وتمت مصادرتها من المعتقلين. وتبين أن المهربين حصلا على مخدرات من المواطنين الإيرانيين اسماهما سمير وكاظم.

إلى جانب هذه الإجراءات المتخذة، تم اعتقال ساكني مدينة سومغايت وهما أغاسيديلي راغيف وكالت أوغلو المولود عام 1994 وموسايف تامرلان تيلمان أوغلو المولود عام 1997 واللذان حضرا المنطقة في سيارة " Daewoo" لمقابلة المخالفين للحدود كمشتبه بهما. أثناء فحص السيارة، تم العثور على 0.032 غرام من المؤثرات العقلية التي تشبه لميتامفيتامين داخل السيارة.

القضية قيد التحقيق.