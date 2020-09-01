محاصيل حدائق التفاح المكثفة في قوصار ستصدر إلى الأسواق الروسية

قوصار، 1 سبتمبر، ايلخان يوسفلي، أذرتاج

بدأ الحصاد في حدائق التفاح الحديثة المكثفة في مقاطعة قوصار.

يفيد المراسل الإقليمي لوكالة أذرتاج أنه يتم إنبات أصناف التفاح مثل " Royal qala" و"Golden " و" Jonagold" و"Red Chief " و"Granny Smith" و"Fuji " و" Brebrun"وغيرها من الأنواع في بساتين التفاح المكثفة المزروعة على أكثر من 100 هكتار في قرية كوزون غيشلاق للمقاطعة.

تم حصاد أول محصول للبساتين في أغسطس. تم الحصول على محصول وفير من أصناف "Royal qala" سريعة النمو. في الوقت الحاضر، يتم حصاد محاصيل أصناف "Golden " و " Jonagold" و"Granny Smith".

قال المهندس الزراعي حميد بايراقداروف إن الحصاد في بساتين التفاح المكثفة سيستمر حتى نهاية أكتوبر. تزيد إنتاجية الأصناف المزروعة هنا ب3-4 أضعاف على ما في بساتين التفاح التقليدية. وبالتالي، إذا تم حصاد 20-25 طناً من المحصول من كل هكتار في البساتين التقليدية وفي البساتين المكثفة يتراوح هذا الرقم بين 60-80 طناً.

إلى جانب زراعة البساتين الحديثة المكثفة يتم أيضاً الحصاد والتعبئة بالطرق الحديثة. عندما يتم حصاد الفاكهة، يتحرك جرار صغير بين الصفوف. يُسكب التفاح المُجمع مباشرة في حاويات كبيرة في المقطورة. يتم نقل هذه الحاويات إلى المخازن الباردة. عندما يتم حصاد الثمار بهذه الطريقة تكون الخسارة أقل لأنها غير تالفة.

يتم تخزين بعض التفاح الذي تم جمعه في مستودعات مبردة. يُباع المنتج حالياً في الأسواق المحلية. سيتم إرسال معظم المحصول إلى الأسواق الروسية للبيع.

قال المزارع أوميد شالبوزوف إن المسافة بين أشجار التفاح في البساتين المكثفة أقل من متر واحد. يتم تنفيذ العديد من الخدمات الفنية الزراعية على الأشجار خلال العام - الرش والتسميد والتقليم. واحدة من المزايا الرئيسية للبستنة فائقة المردود هي أن شتلات الفاكهة يتم حصادها في نفس العام. مع مرور السنين، تزداد الإنتاجية أيضًا.

بشكل عام، هناك حوالي 1200 هكتار من البساتين المكثفة في مقاطعة قوصار. يزرع التفاح على مساحة 800 هكتار من هذه البساتين. يتم حصاد ما معدله 50 ألف طن من المحاصيل من هذه البساتين كل عام.