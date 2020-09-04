  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الداخلية: توقيف 24 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين

    ٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٨]

    باكو، 4 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    كشفت ملابسات 24 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 4 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 34 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 16 شخصا كان مطلوبين بصفتهم مدينين.

    ووقعت حادثان مروريان على نطاق الجمهورية مما ادى الى مقتل شخصين واصابة آخر.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 13 حادثا متعلقا بالمخدرات وحادث متعلق بحيازة أسلحة والمعدات العسكرية غير مصرح بحملها.

    وألقي القبض على 30 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :الداخلية: توقيف 24 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٥‎١]
    مقتل شخصين جراء حادثتين مروريتين على نطاق الجمهورية
    ٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٤٤]
    الداخلية: توقيف 17 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين
    ٠١.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٤]
    حرس الحدود: اعتقال مهربي حوالي 22 كيلوغراماً من المخدرات من إيران إلى أذربيجان
    ٠١.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:١٢]
    الداخلية: كشف ملابسات 18 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    الداخلية: توقيف 24 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين