ضبط كمية كبيرة من المخدرات في حوزة خارقي الحدود بين ايران واذربيجان

باكو، 5 سبتمبر، أذرتاج

نجحت وحدة حرس الحدود الاذربيجانية قرب منفذ الحدود في محافظة بيلاسوفار في توقيف أحد شخصين حاولا خرق الحدود من جانب جمهورية ايران الاسلامية الى جمهورية اذربيجان. اثناء تفتيش اسماعيلوف عادل توتوخان اوغلو من مواليد عام 1991 مواطن جمهورية اذربيجان ساكن قرية عسكر اباد لمحافظة بيلاسوفار ضبط في حوزته في مكان الحادث 3 كغ و265 غرام هيروين، و3 كغ و180 غراك ترياق، ومخدرات شبيهة لمارخوانا في 135 غرام، 500 حبة ميتادون و100 حبة غليبوتيكس، و210 حبة غابابرل من العقاقير المؤثرة القوية على الجهاز العصبي.

تم تحديد هوية شخص هرب من مكان الحادث. ونتيجة عمليات التحقيق والبحث تم توقيف رمييف موسى آديكوزال اوغلو من مواليد 1990 ساكن قرية عسكر اباد من قبل افراد الشرطة في مركز المحافظة وضبط في حوزته 315 غرام هيروين و8 كغ و225 غرام ترياق و2 كغ و310 غرام مخدرات شبيهة بميثانفيتامين و460 حبة عقاقير مؤثرة قوية على الجهاز العصبي.

يجري التحقيق والتحريات في هذا الواقع.