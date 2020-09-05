صدور قرار قضائي بحق خبير متفجرات للمنظمات الارهابية

باكو، 5 سبتمبر، أذرتاج

اختتمت محكمة بهرام تقي بيك جول علييف الذي نشط كخبير يزود المنظمات الارهابية الدولية بعبوات نافسفة والملقب بـ "أبو ابراهيم الداغستاني" المرحل الى أذربيجان في اكتوبر عام 2019م بعد أن اوقف في باكستان نتيجة عمليات البحث والتحري المكثفة المنفذة من جانب جهاز امن الدولة لمكافحة جلب مواطني جمهورية أذربيجان تحت تأثير الافكار الدينية المتطرفة الى المنظمات الارهابية واشراكهم من قبل هذه المنظمات في النزاعات المسلحة الدائرة خارج حدود البلد.

أفادت أذرتاج عن بيان جهاز امن الدولة أن محكمة باكو للجرائم الكبرى اصدرت حكما بحق بهرام جول علييف بالسجن لمدة 19 عاما.