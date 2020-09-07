  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الداخلية: توقيف 29 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين

    ٠٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٤٨]

    باكو، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    كشفت ملابسات 25 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 14 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

    أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 7 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 3 أشخاص كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين.

    ووقع حادثان مروريان على نطاق الجمهورية مما ادى الى مقتل شخصين.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 20 حادثا متعلقا بالمخدرات وحادثا متعلقا بحيازة أسلحة والمعدات العسكرية غير مصرح بحملها.

    وألقي القبض على 29 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :الداخلية: توقيف 29 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٢١]
    صدور قرار قضائي بحق خبير متفجرات للمنظمات الارهابية
    ٠٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٨]
    ضبط كمية كبيرة من المخدرات في حوزة خارقي الحدود بين ايران واذربيجان
    ٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٨]
    الداخلية: توقيف 24 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين
    ٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٥‎١]
    مقتل شخصين جراء حادثتين مروريتين على نطاق الجمهورية
    الداخلية: توقيف 29 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين