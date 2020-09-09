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    الداخلية: توقيف 22 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين

    ٠٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢١]

    باكو، 9 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    كشفت ملابسات 22 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن علميات البحث والتحري الفورية أسفرت عن توقيف 35 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 17 شخصا كان مطلوبين بصفتهم مدينين.

    ووقعت حادث مروري على نطاق الجمهورية مما ادى الى مقتل شخص.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 10 أحداث متعلقة بالمخدرات.

    وألقي القبض على 30 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :الداخلية: توقيف 22 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين
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