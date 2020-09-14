الداخلية: توقيف 21 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين

باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

كشفت ملابسات 21 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 16 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 6 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي.

ووقعت حادثا مروريا على نطاق الجمهورية مما ادى الى مقتل شخص.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 7 أحداث متعلقة بالمخدرات وحادثان متعلقان بحيازة أسلحة والمعدات العسكرية غير مصرح بحملها.

وألقي القبض على 26 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.