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    مقتل شخصين جراء حادث مروري على نطاق الجمهورية

    ٢٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:١٧]

    باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم كشف ملابسات 21 حادثا جنائيا في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 10 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 22 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 8 أشخاص تهربوا من تنفيذ التزاماته القانونية المدنية.

    وأضافت أن الطرق البرية شهدت حادث مروري على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل شخص.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 10 أحداث متعلقة بالمخدرات.

    وألقي القبض على 28 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :مقتل شخصين جراء حادث مروري على نطاق الجمهورية
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