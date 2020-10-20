ارتفاع إنتاج اللحم في البلد

باكو، 20 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تم إنتاج اللحم إلى 387.1 ألف طن بزيادة 3.1 في المائة وإنتاج اللبن إلى مليون و602.1 ألف طن بنمو 1.8 في المائة والبيض إلى مليار و467.9 مليون بيضة بزيادة 5.9 في المائة والصوف إلى 15.9 ألف طن بارتفاع 0.4 في المائة وذلك قياسا إلى نفس الفترة من العام السابق، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية.