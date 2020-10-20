  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    ارتفاع إنتاج اللحم في البلد

    ٢٠.١٠.٢٠٢٠ [١٢:١٩]

    باكو، 20 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تم إنتاج اللحم إلى 387.1 ألف طن بزيادة 3.1 في المائة وإنتاج اللبن إلى مليون و602.1 ألف طن بنمو 1.8 في المائة والبيض إلى مليار و467.9 مليون بيضة بزيادة 5.9 في المائة والصوف إلى 15.9 ألف طن بارتفاع 0.4 في المائة وذلك قياسا إلى نفس الفترة من العام السابق، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع إنتاج اللحم في البلد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٣٣]
    حصاد 21 ألف طن من العنب في شماخي إلى حينه
    ٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٤٧]
    بدء جني فاكهة خورمة في حدائق كويشاي
    ١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٦]
    ارتفاع إنتاج اللحم في البلد
    ٠١.٠٩.٢٠٢٠ [٢٢:٠٥‎]
    محاصيل حدائق التفاح المكثفة في قوصار ستصدر إلى الأسواق الروسية
    ارتفاع إنتاج اللحم في البلد