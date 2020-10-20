حصاد 21 ألف طن من العنب في شماخي إلى حينه

شماخي، 20 أكتوبر، أذرتاج

يصل حصاد العنب على وشك الانتهاء في حقول الكروم لمقاطعة شماخي.

أبلغ مركز التنمية الزراعية الحكومي وكالة أذرتاج أن مقاطعة شماخي التي كانت مشهورة بزراعة الكروم، قد احرزت تطوراً سريعاً في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة. في الوقت الحاضر، هناك 1808 هكتار من مزارع الكروم في المقاطعة. حتى الآن، غلّ المستهلكون عناب البساتين التي مساحتها 1420 هكتار وتم تخزين 21 ألف طن من العنب. أرسل النوع التقني الذي تم جمعه إلى شركات معالجة العنب. يتم تصدير أعناب السفرة المنبتة مباشرة إلى الاسواق المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع حصاد أكثر من 25 ألف طن من الكروم في شاماخي هذا الموسم.