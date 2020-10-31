أكثر من 20 ألف طن من القطن المخزون في صابراباد تم حصده بواسطة الماكنات

صابرأباد، 31 أكتوبر، ماهر باباييف، أذرتاج

يستمر حصاد القطن بسرعة في صابراباد. يقوم أصحاب الأراضي الذين بدأوا في جمع المحاصيل بطريقة منظمة ، بحصاد 570-580 طن من المحاصيل من الحقول يومياً وإرسالها إلى مراكز الاستلام. تم جمع 24 ألفاً و849 طن من "الذهب الأبيض" من المزارع منذ بداية الحصاد. تم حصاد 20 ألفاً و463 طن من القطن الذي تم تخزينه بواسطة حصادات القطن.

أفاد المركز الحكومي للتنمية الزراعية لوكالة أذرتاج أن ملاك الأراضي أنتجوا في العام الماضي أكثر من 25 ألفاً و210 طن من القطن في مزرعة القطن التي تبلغ مساحتها 8 آلاف 630 هكتاروقد حصدوا محصولًاً وفيراً هذا العام أيضاً. أدى دعم الدولة لتنمية القطاع الزراعي، وخاصة القطن إلى زيادة اهتمام رواد الأعمال بهذا القطاع التقليدي الذي يتطلب عمالة كثيفة. يزرع مئات المزارعين في المقاطعة الآن القطن ويحققون أرباحاً جيدة من بيع منتجاتهم.

قام أحد سكان قرية جوده جهور الذي كان يزرع القطن لسنوات عديدة صادق صادقوف بزراعة القطن على مساحة 9 هكتارات في العام الماضي وحصد 32 سنتناراً لكل هكتار. قام مزارع القطن بزراعة القطن على مساحة 14 هكتاراً هذا العام. هناك الكثير من المحصول هذا العام في الحقل، حيث يطبق معرفته وخبرته أثناء الزراعة. بذل قصارى جهده لجمع آخر حبة من محصوله.

أفاد المزارع قائلاً :"هذا الموسم قمت بزراعة القطن على مساحة 14 هكتاراً. منتجاتي في هذا العام ي من يزيد عما في العام الماضي بسبب رعايتي المثالية للمجال. حتى الآن، لقد حصدت أكثر من 35 سنتناراً لكل هكتار. لا يزال هناك الكثير من القطن في حقلي. وقال المزارع "أنا متأكد من أنه بحلول نهاية الموسم، سيصل العائد لكل هكتار إلى 40 سنتنار".