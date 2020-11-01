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    الشاي دواء لكل داء- الريبرتاج المصور من مزارع الشاي في لانكاران

    ٠١.١١.٢٠٢٠ [٠١:٠٨]

    باكو، 1 نوفمبر، تصوير ر. إسماعيلوف، أذرتاج

    وفرت رعاية الدولة لتنمية القطاع غير النفطي في أذربيجان والدعم المالي للمنتجين فيه فرصاً واسعة لتنمية زراعة الشاي. يقع معظم مزارع الشاي على نصيب مقاطعة لانكران الاقتصادية. في الوقت الحاضر، تبلغ مساحة مزارع الشاي في هذه المنطقة 628 هكتار وأنها تتوسع كل عام.

    من أجل زيادة نمو زراعة الشاي، تم اعتماد "برنامج الدولة لتنمية زراعة الشاي في جمهورية أذربيجان في 2017-2026". نتيجة للبرنامج ، سيتم تسريع العمل على تنمية زراعة الشاي وستزيد المساحات المزروعة بمزارع الشاي بشكل كبير.

    تمتلك مزرعة "الشاي الأخضر" ذات المسؤولية المحدودة الواقعة في بلدة إستيسو دوراً كبيراً في تنمية زراعة الشاي في لانكاران. تتوسع حقول الشاي في شركة ذات مسؤولية محدودة عاماً بعد عام ويتم إيلاء اهتمام خاص لإنتاج الشاي الطبيعي عالي الجودة.

    تقدم أذرتاج صوراً التقطتها في مزارع مزرعة "الشاي الأخضر".

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