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    النيابة العامة تناشد نظيرتها البولندية التحقيق في ملابسات مقتل شاب اذربيجاني

    ١٤.١١.٢٠٢٠ [٠١:٠٩]

    باكو، 14 نوفمبر، اذرتاج

    تتناقل وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي خبرا عن اغتيال المواطن الأذربيجاني الشاب المقيم مؤقتا في بولندا، المدعو مشفق اسماعيلوف من قبل الارمن فيها وتعليق جسده الهامد على شجرة في الغابة.

    ارسلت النيابة العامة الاذربيجانية الى نظيرتها البولندية رسالة رسمية تناشدها فيها إجراء التحقيق الكامل والشامل والموضوعي لكشف ملابسات هذا الحادث وإحاطتها علما بنتائج التحقيق.

    ستقدم للمواطنين معلومات مفصلة عن نتيجة التحقيق.

    AZERTAG.AZ :النيابة العامة تناشد نظيرتها البولندية التحقيق في ملابسات مقتل شاب اذربيجاني
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    النيابة العامة تناشد نظيرتها البولندية التحقيق في ملابسات مقتل شاب اذربيجاني