إنتاج أكثر من 591 ألف طن من أوراق الشاي الأخضر في أستارا

أستارا، 14 نوفمبر، باقر علييف، أذرتاج

أنهي الحصاد في مزارع الشاي في مقاطعة أستارا. قام المزارعون وأصحاب المزارع الذين يعملون في زراعة الشاي في المقاطعة بتسليم أكثر من 591 ألف طن من أوراق الشاي الأخضر إلى مصانع الشاي.

أبلغ مركز التنمية الزراعية الحكومية في مقاطعة أستارا ذلك لمراسل أذرتاج الإقليمي.

وأشير إلى أن الطقس الممطر هذا العام كان له أثر إيجابي على الإنتاجية. ازدادت إنتاجية مزارع الشاي بـ104.6 % مقارنة بالعام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إنتاج 565.2 طناً من أوراق الشاي الأخضر في 197 هكتار من حقول الشاي المنتجة في أستارا العام الماضي. كان العائد لكل هكتار 42.6 سنتنير.