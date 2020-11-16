تواصل الحصاد في مزارع الرمان في كوي شاي

كوي شاي، 16 نوفمبر، أذرتاج

يتواصل حصاد الرمان في كوي شاي. حصد المزارعون وأصحاب المزارع الخاصة حتى الآن أكثر من 26 ألف طن من الرمان. تم تصدير أكثر من 50 % من محصول الرمان إلى روسيا وأوكرانيا. يتم تصدير بقية المنتج إلى الأسواق المحلية وبيع المنتجات التالفة إلى معامل المعالجة.

أفادت السلطة التنفيذية للمقاطعة لوكالة أذرتاج أن زراعة الرمان هي واحدة من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في كوي شاي. في أوائل التسعينيات، لم يكن هناك سوى 251 هكتار من مزارع الرمان المنتجة في كوي شاي ولكن الآن وصلت مساحة المزارع إلى 3 آلاف و632 هكتار. منها 3 و562 هكتار منتجة. يتم حصاد هذا العام ما متوسطه 30-50 كغم من الفاكهة من كل شجرة.

يتزايد الاهتمام بزراعة الرمان في كوي شاي عاماً بعد عام، وتتخذ تدابير لزراعة أنواع جديدة ومثمرة من الرمان وزراعة حدائق جديدة. في العامين الماضيين، تمت زراعة حدائق الرمان الجديدة على مساحة 70 هكتاراً. في حوالي 20 قرية في المقاطعة، في مزارع الرمان التي تعد مصدراً رئيسياً لدخل السكان المحليين وتمنح الأفضلية لزراعة الأصناف الموجهة للتصدير بشكل رئيسي وهي "كولوفشا" و"فيلاس" و"بالا مرسال".

يعمل المزارعون بجد لإكمال حصاد الرمان بنهاية شهر نوفمبر.