بدء زراعة الفراولة في ماسالي

ماسالي، 25 نوفمبر، أذرتاج

منذ عدة أيام بدأت زراعة الفراولة في منطقة مسالي.

أفاد مراسل أذرتاج الإقليمي أنه في قرية شرفه المشهورة بزراعة الفراولة في ماسالي تتم زراعة الفراولة الملائمة للمناخ المحلي بشكل أساسي.

يثق المزارع رأفت عباسوف من أنه في العام المقبل، كما هو الحال في كل عام، سيكون هناك حصاد وفير، لأنه يوضع الأساس لمحصول وفير في هذه الأيام. سيزرع في مزرعته الفراولة على مساحة 4 هكتارات وستزرع حوالي 250 ألف شتلة.

يقدم المهندس الزراعي رافق عباسوف النصائح اللازمة للعمال أثناء الزراعة. حصل على وسام "ترقي" لعمله الجيد في هذا المجال.

قال رافق عباسوف إنه حصل على دخل جيد من الفراولة وقال إن نوع الفراولة المستوردة من تركيا كان أكثر ملاءمة من حيث المتانة والنقل لمسافات طويلة.

في العام الماضي، حصدت المزرعة التي يقودها رأفت عباسوف نحو 70 طناً من الفراولة. وتم تصدير أكثر من 40 طناً منها إلى أسواق روسيا الاتحادية.