فريق الطوارئ يطفئ حريقا نشب في مقهى بحي خطائي في العاصمة

باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج

نشب حريق في مقهى في مساحة بلغت 80 مترا مربعا بحي خطائي للعاصمة باكو.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الطوارئ أن فريق الاطفاء سيطر على الحريق بعد أن حضر مكان الحادث على الفور إثر تلقي البلاغ وتمت حماية القسم الباقي من المقهى ومسكن قريب منها من الحريق.

وتمكن الفريق من اخماد الحريق خلال مدة قصيرة.

ولا خسارة في الارواح.