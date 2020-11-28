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    فتح ملف جنائي بحق مصاب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الخارق قواعد الحجر الصحي في طاووس

    ٢٨.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٠٦]

    إبراهيم حاجيلي، طاووس، 28 نوفمبر، أذرتاج

    كشف موظفو فرع ادارة شرطة مقاطعة طاووس عن مغادرة ساكن قرية ابراهيم حاجيلي بمقاطعة طاووس المدعو ساكت غول محمدوف الى مقاطعة قازاخ المجاورة انتهاكا صارخا منه قواعد نظام الحجر الصحي المفروضة وذلك على الرغم من انه كان يتلقى العلاج في مسكنه بعد أن أظهر فحصه الطبي نتيجة ايجابية لاصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    أفادت أذرتاج عن بيان شرطة طاووس أن المواطن غول محمدوف أرسل الى مسكنه بمراعاة جميع الاجراءات والتدابير الصحية والطبية الضرورية.

    وفتحت ادارة شرطة طاووس ملفا جنائيا بحقه ويجري التحقيق معه.

    AZERTAG.AZ :فتح ملف جنائي بحق مصاب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الخارق قواعد الحجر الصحي في طاووس
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