إحباط محاولة نقل المواد المخدرة الى سجين مركز باكو للاحتجاز الاحتياطي

باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج

أحبط موظفو خدمة السجون محاولة نقل المواد المخدرة الى مركز باكو للاحتجاز الاحتياطي.

أفادت أذرتاج عن بيان خدمة السجون أن الموظفين فحصوا عطية أتي بها الى المعتقل المتهم بالمادة الـ234/4/3 من قانون العقوبات رشاد حسين أقايف من قبل رؤوف اسماعيل قاخييف وكشفوا عن 580ر1 غرام من الهيروين و797ر1 غرام من المادة المخدرة الميتامفيتامين في حزمات صغيرة مختبئة بأساليب خاصة داخل مقابض قدر الطبخ.

ويجري التحقيق مع الحادث.