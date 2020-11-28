  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    توقيف مريض الفيروس التاجي الذي غادر مسكنه في جويشاي

    ٢٨.١١.٢٠٢٠ [٢٣:٠٥‎]

    جويشاي، 28 نوفمبر، أذرتاج

    كشف موظفو فرع ادارة شرطة جويشاي عن مريض الفيروس التاجي الذي غادر مسكنه مغادرة غير مصرح بها والذي هيأ ظروفا ملائمة لتفشي الفيروس الى من حوله.

    أفادت أذرتاج عن بيان الشرطة أن ساكن قرية كوردميش بمقاطعة جويشاي المدعو نجات باباشوف ترتب عليه تلقي العلاج في البيت بسبب اصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مع توضيح القواعد الخاصة ولكن المواطن باباشوف انتهك القواعد وغادر المسكن وهيأ ظروفا ملائمة لتفشي الفيروس.

    وحدد موظفو الشرطة مكان وجوده فتم ارجاعه على الفور الى مسكنه بمراعاة القواعد الصحية والطبية الخاصة.

    كما فتحت الشرطة ملفا جنائيا بحقه ويجري التحقيق معه.

    AZERTAG.AZ :توقيف مريض الفيروس التاجي الذي غادر مسكنه في جويشاي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.١١.٢٠٢٠ [٢٣:٢٧]
    فتح ملف جنائي بحق ساكن مقاطعة فضولي الذي تحدث مع قرويين وهو يعلم أنه مريض الفيروس التاجي
    ٢٨.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٣٣]
    إحباط محاولة نقل المواد المخدرة الى سجين مركز باكو للاحتجاز الاحتياطي
    ٢٨.١١.٢٠٢٠ [٢٢:٠٦]
    فتح ملف جنائي بحق مصاب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الخارق قواعد الحجر الصحي في طاووس
    ٢٨.١١.٢٠٢٠ [١٩:٠٧]
    فريق الطوارئ يطفئ حريقا نشب في مقهى بحي خطائي في العاصمة
    توقيف مريض الفيروس التاجي الذي غادر مسكنه في جويشاي