توقيف مريض الفيروس التاجي الذي غادر مسكنه في جويشاي

جويشاي، 28 نوفمبر، أذرتاج

كشف موظفو فرع ادارة شرطة جويشاي عن مريض الفيروس التاجي الذي غادر مسكنه مغادرة غير مصرح بها والذي هيأ ظروفا ملائمة لتفشي الفيروس الى من حوله.

أفادت أذرتاج عن بيان الشرطة أن ساكن قرية كوردميش بمقاطعة جويشاي المدعو نجات باباشوف ترتب عليه تلقي العلاج في البيت بسبب اصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مع توضيح القواعد الخاصة ولكن المواطن باباشوف انتهك القواعد وغادر المسكن وهيأ ظروفا ملائمة لتفشي الفيروس.

وحدد موظفو الشرطة مكان وجوده فتم ارجاعه على الفور الى مسكنه بمراعاة القواعد الصحية والطبية الخاصة.

كما فتحت الشرطة ملفا جنائيا بحقه ويجري التحقيق معه.