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    حصاد 8ر6240 طن من التبغ من الحقول الى اليوم

    ٢٨.١١.٢٠٢٠ [٢٣:١١]

    باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج

    قالت وزارة الزراعة إن المزارعين حصدوا الى اليوم 8ر6240 طن من التبغ من الحقول وسلموا 4ر5355 طن من التبغ المجفف الى مراكز الاستلام.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن الانتاجية المتوسطة من كل هيكتار تشكل حاليا 1980 كغ وذلك اكثر قدر 50 كغ من مؤشر العام السابق.

    يذكر أن مساحة حقول التبغ هذا العام بلغت 3144 هيكتار ونبت على 5ر3141 هيكتار من الحقول التي تشمل على 12 مقاطعة بما فيه جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي. واكثر من نصف الحقول المزروعة في مقاطعات شاكي وقاخ واوغوز التقليدية.

    يذكر أن تنمية زراعة التبغ في البلد تحظى بدعم الدولة. حيث أن التبغ في صفوف النباتات الزراعية التي تحصل على اعانة مالية عند الزراعة والمحصول. ويحصل المزارع على 280 مانات اعانة مالية من الدولة لكل هيكتار من الحقول المزروعة. كما يحصل على 50 ماناتا مقابل كل طن من التبغ المجفف عند تسليمه الى مراكز الاستلام و5 ماناتات مقابل كل طن من التبغ الرطب.

    AZERTAG.AZ :حصاد 8ر6240 طن من التبغ من الحقول الى اليوم
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