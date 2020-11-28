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    فتح ملف جنائي بحق ساكن مقاطعة فضولي الذي تحدث مع قرويين وهو يعلم أنه مريض الفيروس التاجي

    ٢٨.١١.٢٠٢٠ [٢٣:٢٧]

    محمودلو، فضولي، 28 نوفمبر، أذرتاج

    كشف عناصر شرطة مقاطعة فضولي عن انتهاك المواطن سليان الله وردي ايبيشوف من مواليد 1972م من مقيمي قرية محمودلو بالمقاطعة الذي حصل على نتيجة ايجابية بعد الفحص الطبي لاكتشاف عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في 20 نوفمبر الجاري والمترتب عليه امضاء مدة الحجر الصحي في مسكنه بالضرورة مع تلقي العلاج الخاص به خرج من مسكنه في 27 نوفمبر ليتحدث مع قرويين في القرية وبذلك انتهك صارخا قواعد نظام الحجر الصحي المفروضة وهيأ ظروفا ملائمة لتفشي الفيروس التاجي بين السكان معرضا إياهم للخطر الواقع.

    أفادت أذرتاج عن بيان النيابة العامة بمقاطعة فضولي انها فتحت ملفا جنائيا بحقه وفقا للمادة الـ139/1/1 انتهاك نظام الحجر الصحي المضاد للوباء وقواعد النظام الصحي المفروض او الحجر الصحي الخاص ويجري التحقيق الشامل معه وكشف حالات اصابة جديدة ناجمة عن الحادث.

    AZERTAG.AZ :فتح ملف جنائي بحق ساكن مقاطعة فضولي الذي تحدث مع قرويين وهو يعلم أنه مريض الفيروس التاجي
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