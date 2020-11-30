فتح ملف جنائي بحق ساكن محافظة زرداب الذي انتهك نظام الحجر الصحي الخاص وهو مريض كوفيد 19

زرداب، 30 نوفمبر، أذرتاج

كشف عناصر شرطة محافظة زرداب عن انتهاك المواطن سبوحي الياس أقايف من مواليد 1971م من مقيمي المحافظة الذي حصل على نتيجة ايجابية بعد الفحص الطبي لاكتشاف عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في 19 نوفمبر الجاري والمترتب عليه امضاء مدة الحجر الصحي في مسكنه بالضرورة مع تلقي العلاج الخاص به بخورجه من مسكنه في 27 نوفمبر ليتحدث مع قرويين في محل تجاري للأغذية وبذلك انتهك صارخا قواعد نظام الحجر الصحي المفروضة وهيأ ظروفا ملائمة لتفشي الفيروس التاجي بين السكان معرضا إياهم للخطر الواقع.

أفادت أذرتاج عن بيان نيابة زرداب العامة انها فتحت ملفا جنائيا بحقه وفقا للمادة الـ139/1/1 انتهاك نظام الحجر الصحي المضاد للوباء وقواعد النظام الصحي المفروض او الحجر الصحي الخاص ويجري التحقيق الشامل معه وكشف حالات اصابة جديدة ناجمة عن الحادث.