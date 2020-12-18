الداخلية: لا يجوز تنظيم حفلات بمناسبة يوم التضامن ورأس السنة

باكو، 18 ديسمبر ، أذرتاج

قالت وزارة الدفاع في بيان إن قواعد الحجر الصحي الخاص المفروضة على نطاق البلد ينص على أن المطاعم والمقاهي ودور الشاي لا يجوز لها إلا تقديم الخدمات على اساس البيع عبر الانترنت وخدمات التوصيل.

واوضحت الداخلية أن بعضا من المطاعم والمقاهي ومراكز الترفيه تبث في الايام الاخيرة اعلانات عن تنظيم حفلات بمناسبة 31 ديسمبر يوم تضامن أذربيجانيي العالم ورأس السنة:

"وإذ نبلغ انه لا يجوز نهائيا تنظيم حفلات جماهيرية وبرامج موسيقية وتنفيذها لمنع انتشار اوسع لعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وندعو المواطنين لعدم الاعتماد على اي من هذه الاعلانات والدعوات والامتثال بقواعد نظام الحجر الصحي الخاص.

وسوف تمنع عناصر وزارة الداخلية منعا حاسما كل محاولة تنظيم مثل هذه الحفلات والبرامج الترفيهية ولا تمكّن من اجراء اي اجتماع جماهيري وعند كشف واقع فإن العقاب القانوني ينزل على منظم ومشارك على حد سواء."