شرطة المرور ترجع 1921 وسيلة نقل لمحاولتها عبور منافذ الحجر الصحي الخاص دون الرخصة تغريم 2655 مخالف لقواعد الحجر الصحي الخاص

باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

يواصل عناصر الشرطة بالتعاون مع جنود القوات الداخلية عمليات الفحص والتفتيش لدى منافذ مقامة عند مداخل ومخارج 5 مدن و12 محافظة يفرض عليها نظام الحجر الصحي الصارم بغية التصدي لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن 1921 وسيلة نقل أرجِعت الى حيث أتت بعد أن حاولت العبور دون الرخصة خلال 18 ديسمبر.

كما فرضت عقوبات الغرامة الإدارية بحق 2655 شخص انتهكوا قواعد نظام الحجر الصحي على نطاق البلد خلال اليوم نفسه.

وقالت الداخلية في بيان إن جميع التدابير المتخذة في هذا المجال تخدم لتأمين أمن الأهالي ومناءاة الشر عنهم وتدعو المواطنين لتفهم تدابير العزل المفروضة ولعدم مغادرة المساكن إلا للضرورة.