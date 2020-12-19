حصاد أكثر من 5 آلاف طن من الرمان من بساتين سعاتلي

سعاتلي، 19 ديسمبر، ماهر باباييف، أذرتاج

أوشك حصاد الفاكهة في سعاتلي على الانتهاء. حصل المزارعون السعاتليون الذين حصدوا العام الماضي أكثر من 10 آلاف طن من البساتين على محصول وفير في هذا العام أيضاً.

قال رئيس مكتب الإحصاء الإقليمي سيف الدين سلطانوف للمراسل اللإقليمي لوكالة أذرتاج إن المزارعين الذين بدأوا الحصاد بطريقة منظمة حصدوا 10 آلاف و38.8 طناً من الفاكهة في 788 هكتار من بساتين المقاطعة في الأشهر الماضية من هذا العام. هذا اكثر بـ 27.5 طناً مما كان في العام الماضي. كانت الإنتاجية 127.4 سينتنير للهكتار. ومن الحصاد الإجمالي هناك 695.1 طن تفاح و583.7 طن كمثرى و188.4 طن مشمش و477.2 طن خرمال و2.7 طن جوز و556.1 طن سفرجل و5 آلاف و266.2 طن رمان و558.3 طن خوخ و137.9 طن بؤقوق و621.5 طن خوخ أصفر و82.3 طن كرز بري و421.6 طن كرز و 447.8 طن من الفواكه الأخرى.

كما حصد المزارعون 61 طناً من الحبات من البساتين.