حصاد أكثر من 10 آلاف طن من المحاصيل في إيمشلي

إيمشلي، 19 ديسمبر، ماهر باباييف، أذرتاج

يولى الاهتمام الخاص لتطوير البستنة في إيمشلي إلى جانب قطاعات الاقتصاد الأخرى ومن خلال الاستفادة من دعم الدولة الشامل للمنتجين في تنمية القطاع الزراعي، قام المزارعون في العام الماضي بتخزين 10 آلاف و73.2 طن من الفاكهة من 787.8 هكتار من البساتين في المقاطعة. في هذا العام، راعى المزارعون الأشجار رعاية مثالية لحصاد محصول وفير في البساتين. ونتيجة لذلك، توفرت الفواكه بالكثرة في البساتين.

بلغ مكتب الإحصاء الإقليمي وكالة أذرتاج أنه خلال الأشهر الأولى من هذا العام، قام المزارعون من إيمشلي بتخزين 10 آلاف و388 طن من الفواكه من البساتين. ومنها 695.1 طن تفاح و583.7 طن كمثرى و179.2 طن مشمش و421.6 طن كرز و337.9 طن خوخ و558.3 طن خوخ ، 612.5 طن خوخ أصفر و82.3 طن كرز بري و1. 556 طن سفرجل و5266.2 طن رمان و477.2 طن خورمال و2.7 طن جوز و447.4 طن فواكه أخرى. كما خزن المزارعون 61 طناً من الحبات.

تميز المزارعون العاملون في قرى شاهفيرديلار وكوبيك تالا وغارالار وجوادخانلي في المقاطعة في حصاد الفواكه. حالياً، يتواصل حصاد الفواكه على قدم وساق.