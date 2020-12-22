الداخلية: كشف ملابسات 7 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها

باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

كشفت ملابسات 13 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 7 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 150 متهم مطلوب بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 134 شخص كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين.

وقعت 3 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 6 أحداث متعلقة بالمخدرات.

وألقي القبض على 7 متهمين بارتكابهم جرائم مختلفة.