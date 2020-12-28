فرض عقوبات تغريم على 1379 مخالف لقواعد نظام الحجر الصحي خلال اليوم
AzerTAg.az
٢٨.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٤٧]
باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج
عمليات الفحص والتفتيش لدى منافذ خاصة مقامة عند مداخل ومخارج 5 مدن و12 محافظة تفرض عليها نظام الحجر الصحي الصارم بغية الحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 متواصلة من قبل عناصر الشرطة والقوات الداخلية.
أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن 1303 مركب نقل أرجعت الى حيث أتت بعد أن حاولت العبور دون رخصة. كما فرضت عقوبات تغريم على 1379 مخالف لقواعد نظام الحجر الصحي على نطاق البلد خلال اليوم المذكور.
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