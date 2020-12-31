الداخلية: أرجعت 4000 مركب نقل من منافذ الحجر الصحي فرض عقوبات تغريم على 2532 مخالف لقواعد نظام الحجر الصحي خلال اليوم

باكو، 31 ديسمبر، أذرتاج

عمليات الفحص والتفتيش لدى منافذ خاصة مقامة عند مداخل ومخارج 5 مدن و12 محافظة تفرض عليها نظام الحجر الصحي الصارم بغية الحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 متواصلة من قبل عناصر الشرطة والقوات الداخلية.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن 4000 مركب نقل أرجعت الى حيث أتت بعد أن حاولت العبور دون رخصة. كما فرضت عقوبات تغريم على 2532 مخالف لقواعد نظام الحجر الصحي على نطاق البلد خلال اليوم.

كما أرجع 8 مصابين بالعدوى حدد لهم العلاج لدى المساكن الى مساكنهم بعد العثور عليهن لدى مناطق عامة بجانب فتح ملفات جنائية بحق 6 منهم.

ونهنئ الشعب الأذربيجاني بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم ورأس السنة الجديدة تهنئة مقرونة بأطيب التمنيات والسعادة والرفاهية مع موفور الصحة.