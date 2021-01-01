اصابة مدني بجروح خطرة بلغم مضاد للمشاة في محافظة فضولي

فضولي، 1 يناير، أذرتاج

اصيب صباح يوم 1 يناير مواطن أذربيجان زابل قابل بابايف من مواليد 1981م بجروح خطرة بسبب انفجار لغم مضاد للمشاة في اراضي محافظة فضولي المحررة من الاحتلال مما ادى الى بتر ساقيه.

وقالت الوكالة الوطنية لتطهير اراضي أذربيجان من الالغام والذخائر العسكرية أناما في بيان أن موظفي اناما والنيابة العامة والداخلية تفقدوا مكان الحادث ويجري التحقيق مع الحادث.

وقالت إن بعضا من المواطنين لا يبالون بإنذارات وتحذيرات من الجهات الرسمية حيث يزورون اراضي البلد المحررة من الاحتلال غير المسموح بزيارتها حاليا لأسباب أمنية وبذلك يعرضون انفسهم للخطر والتهلكة بسبب ألغام مزروعة في الأراضي المحررة من قبل جيش أرمينيا المنسحب.

وتحذر الجهات المعنية المواطنين من ضرورة الالتزام بتعليمات ولافتات وشاخصات مقامة على الاراضي المحررة من الاحتلال وعدم زيارة مناطق غير المهطرة من الخذائر الحية وغير المنفجرة والتحلي بالصبر الجميل وعدم القاء انفسهم الى التهلكة.