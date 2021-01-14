نيابة تارتار تحقق إصابة مدني آخر جراء انفجار لغم ضد الدبابات في أراضي أذربيجان المحررة

تارتار، 14 يناير، أذرتاج

تلقت نيابة محافظة تارتار بلاغا أفاد اصابة المواطن علي يار هدايت اوجاق وردييف من مواليد 1960م مقيم محافظة بردعه بجروح خطرة جراء انفجار لغم مضاد للدبابات في أثناء عمله في اراضي أذربيجان المحررة من احتلال أرمينيا قرابة الساعة 11 يوم 13 يناير.

قالت نيابة تارتار في بيان إن التحقيق الابتدائي كشف عن اصابة المواطن علي يار اوجاق وردييف موظف ادارة محافظة خوجالي بالمنفى لصيانة الطرق البرية رقم 54 بجروح خطرة جراء انفجار لغم مضاد للدبابات عندما كان يعمل في الجرافة من طراز لويغونغ ب160 خلال اعمال انشاء طريق بري على جسر على قناة للمياه في أراضي قريتي صو قوفوشان وتاليش لمحافظة تارتار المحررتين من احتلال أرمينيا.

ويجري التحقيق مع الحادث.