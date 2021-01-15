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    إشراك طائرة إطفاء الطوارئ في عملية إخماد الحريق الناشب في متنزه هيركان الوطني

    ١٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٢:٤٣]

    أستارا، 15 يناير، أذرتاج

    يستمر حريق نشب الامس لدى اراضي متنزه هيركان الوطني في محافظة أستارا جنوب البلاد.

    أفادت أذرتاج عن بيان الطوارئ أن عملية اطفاء الحريق الناشب في مساحة غابية بالمناطق الجبلية ذات التضاريس الصعبة جارية في ظروف معقدة وصعبة.

    وارسلت الطوارئ قوات اضافية الى مكان الحادث الذي تعمل فيه حاليا قوات الطوارئ المحلية والدفاع المدني وجهاز الانقاذ الخاصة ووزارة البيئة حيث أن عملية اطفاء الحريق تستمر يدويا بشكل اساسي في ظروف التضاريس المعقدة.

    وقالت الطوارئ في بيان صباح اليوم انها اشركت في عملية اخماد الحريق طائرة الاطفاء التابعة لها من نوع بي اي 200 ش اس.

     

     

    AZERTAG.AZ :إشراك طائرة إطفاء الطوارئ في عملية إخماد الحريق الناشب في متنزه هيركان الوطني
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