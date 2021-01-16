  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الداخلية: كشف ملابسات 44 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

    ١٦.٠١.٢٠٢١ [١٣:٤٠]

    باكو، 16 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    كشفت ملابسات 44 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 5 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 48 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 36 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين.

    وقعت حادثان مروريان على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل شخصين واصابة آخر.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 33 حادثا متعلقا بالمخدرات و3 أحداث متعلقة بحيازة أسلحة والمعدات العسكرية غير مصرح بحملها.

    وألقي القبض على 45 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :الداخلية: كشف ملابسات 44 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٢:٤٣]
    إشراك طائرة إطفاء الطوارئ في عملية إخماد الحريق الناشب في متنزه هيركان الوطني
    ١٤.٠١.٢٠٢١ [٢١:٥‎٢]
    نشب حريق لدى متنزه هيركان الوطني
    ١٤.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٧]
    الداخلية: كشف ملابسات 42 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    ١٤.٠١.٢٠٢١ [١٣:٠٦]
    نيابة تارتار تحقق إصابة مدني آخر جراء انفجار لغم ضد الدبابات في أراضي أذربيجان المحررة
    الداخلية: كشف ملابسات 44 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها