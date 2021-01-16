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    الحريق الناشب في متنزه هيركان الوطني في أستارا جنوب البلاد مطفأ جزئيا

    ١٦.٠١.٢٠٢١ [١٩:١٦]

    أستارا، 16 يناير، أذرتاج

    أطفأت طواقم اخماد الحريق التابعة لوزارة الطوارئ الحريق الناشب في متنزه هيركان الوطني في اراضي محافظة أستارا جنوب البلاد في اتجاه واحد.

    أفادت أذرتاج عن بيان الطوارئ أن عملية اطفاء الحريق الناشب في مساحة غابية بالمناطق الجبلية ذات التضاريس الصعبة جارية في ظروف معقدة وصعبة وبحكم رياح شديدة تهب في المنطقة منذ أيام.

    مع ذلك تتخذ تدابير ضرورية ترمي الى انتشار الحريق الى مساحة اوسع والحاقه المتنزه الوطني بأضرار أكبر.

    هذا وقد سبق أن قالت الطوارئ انها ارسلت قوات اضافية الى مكان الحادث الذي تعمل فيه حاليا قوات الطوارئ المحلية والدفاع المدني وجهاز الانقاذ الخاصة ووزارة البيئة حيث أن عملية اطفاء الحريق تستمر يدويا بشكل اساسي في ظروف التضاريس المعقدة.

    وقالت الطوارئ في بيان صباح البارحة انها اشركت في عملية اخماد الحريق طائرة الاطفاء التابعة لها من نوع بي اي 200 ش اس.

    AZERTAG.AZ :الحريق الناشب في متنزه هيركان الوطني في أستارا جنوب البلاد مطفأ جزئيا
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