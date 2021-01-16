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    الداخلية: أرجعت 1751 مركب نقل من منافذ الحجر الصحي
    معاقبة 2645 مخالف لقواعد الحجر الصحي الخاص بالتغريم إداريا

    ١٦.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٥‎٨]

    باكو، 16 يناير، أذرتاج

    عمليات الفحص والتفتيش لدى منافذ خاصة مقامة عند مداخل ومخارج 5 مدن و12 محافظة تفرض عليها نظام الحجر الصحي الصارم بغية الحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 متواصلة من قبل عناصر الشرطة والقوات الداخلية.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن 1751 مركب نقل أرجعت الى حيث أتت بعد أن حاولت العبور دون رخصة. كما فرضت عقوبات تغريم على 2645 مخالف لقواعد نظام الحجر الصحي على نطاق البلد خلال يوم 15 يناير.

    كما أرجع 8 مصابين بالعدوى حدد لهم العلاج لدى المساكن الى مساكنهم بعد العثور عليهم لدى مناطق عامة بجانب فتح ملفات جنائية بحقهم.

    AZERTAG.AZ :الداخلية: أرجعت 1751 مركب نقل من منافذ الحجر الصحي
    معاقبة 2645 مخالف لقواعد الحجر الصحي الخاص بالتغريم إداريا
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    الداخلية: أرجعت 1751 مركب نقل من منافذ الحجر الصحي معاقبة 2645 مخالف لقواعد الحجر الصحي الخاص بالتغريم إداريا