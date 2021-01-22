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    الداخلية: أرجعت 2315 مركب نقل من منافذ الحجر الصحي

    ٢٢.٠١.٢٠٢١ [٠٠:٤٠]

    باكو، 21 يناير، أذرتاج

    عمليات الفحص والتفتيش لدى منافذ خاصة مقامة عند مداخل ومخارج 5 مدن و12 محافظة تفرض عليها نظام الحجر الصحي الصارم بغية الحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 متواصلة من قبل عناصر الشرطة والقوات الداخلية.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن 2315 مركب نقل أرجعت الى حيث أتت بعد أن حاولت العبور دون رخصة. كما فرضت عقوبات تغريم على 1296 مخالف لقواعد نظام الحجر الصحي على نطاق البلد خلال 20 يناير.

    كما أرجع مصابان بالعدوى حدد لهم العلاج لدى المساكن الى مساكنهما بعد العثور عليهما لدى مناطق عامة بجانب فتح ملفات جنائية بحقهما.

    AZERTAG.AZ :الداخلية: أرجعت 2315 مركب نقل من منافذ الحجر الصحي
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