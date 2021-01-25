بيان الطوارئ بشأن انهيار مبنى سكنية جراء نفجار في عاصمة أبشرون
AzerTAg.az
٢٥.٠١.٢٠٢١ [٢٢:١٢]
خيردالان، 25 يناير، أذرتاج
قالت وزارة الطوارئ في بيان انها تلقت بلاغا أفاد حدوث انفجار في حي 27 بمدينة خيردالان عاصمة محافظة أبشرون ما خلف انهيار مبنى سكنية.
أفادت أذرتاج عن بيان الطوارئ أن طواقم البحث والانقاذ للطوارئ التي احضرت مكان الحادث على الفور كشفت عند تقييم ظروف مكان الحادث عن الانهيار وقع في مبنى سكنية خاصة ذات دورين اثنين فيما انكسر زجاجات نوافذ في مبان قريبة بشدة موجة الانفجار.
وبعملية فورية نفذت من قبل موظفي الطوارئ نُجّيت مرأة وطفلة من المبنى المنكوبة وتواصل طواقم الطوارئ عمليات البحث والتحري نظرا لاحتمال وجود آخرين تحت الانقاض.
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