تستمر عملية البحث والتحري في حادث خيردالان: انقاذ 3 أشخاص

خيردالان، 25 يناير، أذرتاج

تستمر عملية البحث والتحري والانقاذ من قبل طواقم الطوارئ في مكان حادث انهيار مبنى سكنية جراء الانفجار الواقع في حي 27 بمدينة خيردالان عاصمة محافظة أبشرون مساء اليوم.

قالت الطوارئ في بيان إن العملية اسفرت الى الحين عن انقاذ شخص آخر من تحت الانقاض ليصل عددهم الى 3 منقذين.

وتستمر عملية البحث والتحري والانقاذ.