  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    تستمر عملية البحث والتحري في حادث خيردالان: انقاذ 3 أشخاص

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢١ [٢٣:١٨]

    خيردالان، 25 يناير، أذرتاج

    تستمر عملية البحث والتحري والانقاذ من قبل طواقم الطوارئ في مكان حادث انهيار مبنى سكنية جراء الانفجار الواقع في حي 27 بمدينة خيردالان عاصمة محافظة أبشرون مساء اليوم.

    قالت الطوارئ في بيان إن العملية اسفرت الى الحين عن انقاذ شخص آخر من تحت الانقاض ليصل عددهم الى 3 منقذين.

    وتستمر عملية البحث والتحري والانقاذ.

    AZERTAG.AZ :تستمر عملية البحث والتحري في حادث خيردالان: انقاذ 3 أشخاص
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠١.٢٠٢١ [٠٠:٤٣]
    نائب وزير الطوارئ يتفقد سير عملية البحث والإنقاذ في المبنى السكنية المنهارة بالانفجار في خيردالان
    ٢٥‎.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٥‎٥‎]
    مقتل 696 شخص جراء 1587 حادث مروري على نطاق البلد العام الماضي
    ٢٥‎.٠١.٢٠٢١ [٢٢:١٢]
    بيان الطوارئ بشأن انهيار مبنى سكنية جراء نفجار في عاصمة أبشرون
    ٢٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٦:٤٩]
    الداخلية: كشف ملابسات 10 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها
    تستمر عملية البحث والتحري في حادث خيردالان: انقاذ 3 أشخاص تستمر عملية البحث والتحري في حادث خيردالان: انقاذ 3 أشخاص