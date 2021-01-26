نائب وزير الطوارئ يتفقد سير عملية البحث والإنقاذ في المبنى السكنية المنهارة بالانفجار في خيردالان

خيردالان ، 26 يناير، أذرتاج

تستمر عملية البحث والتحري والانقاذ من قبل طواقم الطوارئ في مكان حادث انهيار مبنى سكنية جراء الانفجار الواقع في حي 27 بمدينة خيردالان عاصمة محافظة أبشرون مساء اليوم.

أفادت أذرتاج أن نائب وزير الطوارئ اعتبار ميرزايف يتفقد سير العمليات بمكان الحادث.

واسفرت العمليات الى الحين عن انقاذ 5 اشخاص من تحت الانقاض ونقلهم الى المستشفى.