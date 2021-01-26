تستمر عملية البحث والتحري في حادث خيردالان: انقاذ 6 أشخاص وانتشال جثة

خيردالان، 26 يناير، أذرتاج

تستمر عملية البحث والتحري والانقاذ من قبل طواقم الطوارئ في مكان حادث انهيار مبنى سكنية جراء الانفجار الواقع في حي 27 بمدينة خيردالان عاصمة محافظة أبشرون مساء الأمس.

قالت الطوارئ في بيان إن العمليات المستمرة اسفرت الى الحين عن انقاذ 6 أشخاص وانتشال جثة من تحت الانقاض.

وتستمر العمليات حاليا بمشاركة 228 موظف لجهاز الانقاذ الخاص باستخدام 19 معدة خاصة و4 كلاب مدربة بدعم طاقم الاطفاء المؤلف من 20 موظفا باستخدام 3 معدات خاصة.