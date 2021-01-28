ساكن محافظة تارتار أصيب بلغم مضاد للدبابات

باكو، 28 يناير، أذرتاج

اصيب مواطن جمهورية أذربيجان ائلكون محمود علي اكبروف من مواليد 1987م بجروح مختلفة بلغم مضاد للدبابات عندما كان يحرث بالجرار في أراض محررة بالمحافظة قرابة الساعة 12.00 يوم 28 يناير.

قالت النيابة العامة لمحافظة تارتار في بيان إنها باشرت تحقيقا في الحادث.