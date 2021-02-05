زيادة في عدد عائلات النحل في كاخ

كاخ ، 5 فبراير، مصطفى داداشوف، أذرتاج

تم تسجيل 26 ألفاً و863 عائلة للنحل وإدراجها في نظام المعلومات الزراعية الإلكترونية في مقاطعة كاخ في العام الماضي. يعمل 897 مزارعًا في الوقت الحاضر لتربية النحل في المنطقة. وفقاً لـ"قواعد الإعانات للأفراد والكيانات القانونية العاملة في تربية النحل لكل عائلة نحل (خلية)" التي وافق عليها مجلس الوزراء تلقى النحالون في المنطقة في العام الماضي إعانة قدرها 10 مانات لكل عائلة للنحل واجمالي 268 ألف و630 مانات على حساب ميزانية الدولة.

وهذا ما قاله رئيس قطاع الثروة الحيوانية في مركز التنمية الزراعية بمقاطعة كاخ نورلان حسنوف للمراسل الإقليمي لـوكالة أذرتاخ.

وقال رئيس القطاع إنه نتيجة لدعم الدولة لتطوير تربية النحل، زاد عدد مزارع النحل في المقاطعة في عام 2020 بمقدار 100 مزرعة مقارنة بالعام الماضي وزاد عدد أسر النحل بنحو 5179 أسرة. تمكن مربي النحل محرم جميلوف من زيادة عدد خلايا النحل بمقدار 107 أسرة كل عام وصولاً إلى 482 وزيد أديغوزال جميلوف عدد خلايا النحل بمقدار 58 خلية وصولاً إلى 372. يتزايد عدد عائلات النحل في المزارع الأخرى كل عام.