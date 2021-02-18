إنتاج 43.1 ألف طن من اللحوم ذات الوزن الحي خلال يناير

باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)

تم انتاج 43.1 ألف طن من اللحوم و157 ألف طن من الحليب و152.9 مليون بيضة و19.3 ألف طن من الخضروات في يناير من هذا العام.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية انه زاد إنتاج اللحوم بنسبة 3 في المائة والحليب بنسبة 1.5 في المائة والخضروات بنسبة 7.3 في المائة مقارنة بشهر يناير عام 2020 وانخفض إنتاج البيض بنسبة 4.6 في المائة.

وزاد الناتج الزراعي الإجمالي بنسبة 2.3 في المائة، بما في ذلك الإنتاج الحيواني بنسبة 2.1 في المائة وإنتاج المحاصيل بنسبة 6.8 في المائة بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.