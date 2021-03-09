حراثة شتوية لـ3 آلاف و200 هكتار من الحقول لزراعة القطن في ترتر حتى الآن

ترتار، 9 مارس، طاهر أغاممادوف، أذرتاج

يستعد مزارعو القطن للزراعة هذا العام في ترتر التي كانت من بين المناطق الرائدة في زراعة القطن في البلد من حيث الإنتاجية لكل هكتار في العام الماضي.

يفيد مراسل أذرتاج الإقليمي أنه في عام 2020، تمت زراعة القطن على مساحة ألفين و981 هكتار في مقاطعة ترتر وتم إنتاج 11 ألفاً و580 طن من المنتجات. يساوي العائد إلى 38.84 سنتنار لكل هكتار. وتحتل مقاطعة ترتر بهذا المؤشر المرتبة الثانية بين مقاطعات زراعة القطن.

بدأ مزارعو ترتر عام 2021 الاقتصادي بعزم. من المخطط زراعة بذور القطن على مساحة 3 آلاف و500 هكتار في المنطقة. وحتى الآن، تم تنفيذ الحرث الشتوي على مساحة 3 آلاف و200.28 هكتار. بحسب اصحاب الأراضي، تم وضع أساس الحصاد الوفير في المستقبل دخلال هذه الفترة. يفضل المزارعون نظام الزراعة الدوراني لزيادة إنتاج القطن الذي يعد المجال الاستراتيجي. وقعت شركة إنتاج المنتوجات الزراعية التجارية المفتوحة وشركة القطن الأذربيجاني المفتوحة بالفعل عقوداً بـألف و063 منتجاً لزراعة القطن على مساحة 3 آلاف و265.81 هكتار ويجري العمل في هذا النحو.

إذا استقرت درجة الحرارة الملائمة فستبدأ زراعاللبذور في أواخر مارس - أوائل أبريل.