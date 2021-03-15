النيابة العامة: فتح ملف جنائي في حادث اصابة مدني بانفجار لغم بمحافظة خوجاوند المحررة

باكو، 15 مارس، أذرتاج

تلقت النيابة العامة لمحافظة خوجاوند بلاغا جاء فيه اصابة المواطن إيمان بخش علييف من مواليد 1980م بجروخ خطيرة جراء انفجار لغم قرابة الساعة 16.00 من يومي 13 مارس الحالي لدى اراضي المحافظة المحررة من الاحتلال الأرميني.

قالت النيابة العامة أن التحقيق مع الحادث كشف عن انفجار لغم في أثناء اشتغال المدني القروي بخش علييف بأعمال زراعية ما ادى الى اصابته بجروح خطيرة بجانب بتر قدمه اليمنى من الكعب.