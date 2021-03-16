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    يتوقع زراعة حوالي ألفي هكتار من الخضروات في بالاكان هذا العام

    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [٠٩:٠٢]

    بالاكان، 16 مارس، مصطفى داداشوف، أذرتاج

    تعتبر زراعة الخضروات أحد المصادر الرئيسية للدخل لسكان الريف في مقاطعة بالاكان. ومن المتوقع أن تزرع الخضار على مساحة ألفي هكتار في المقاطعة هذا العام. لا يزال المنتجون يبدون اهتماماً كبيراً بزراعة الخضروات، وخاصة الخيار كما في السنوات السابقة. في الوقت الحاضر، تزرع معظم قرى المقاطعة الخضار في البيوت البلاستيكية. سيعرض المزارعون منتجاتهم الأولى في الأسواق في منتصف أبريل.

    أبلغ مركز التنمية الزراعية الحكومية لمقاطعة بالاكان مراسل أذرتاج الإقليمي عن ذلك.

    وتجدر الإشارة إلى أنه في العام الماضي، حصد مزارعو بالاكان 27 ألفاً و955 طن من الخضروات من مساحة ألف و943 هكتار. كان متوسط المحصول 144 سنتنير للهكتار الواحد. زادت إنتاجية الهكتار بمقدار 12.7 سنتنيراً مقارنة بالعام الماضي.

     

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    يتوقع زراعة حوالي ألفي هكتار من الخضروات في بالاكان هذا العام