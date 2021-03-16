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    زيادة إنتاج البولي إيثيلين والإيثيلين

    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٠٧]

    باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج)

    أنتجت أذربيجان 24.6 ألف طن من البروبيلين (منها 23 ألف طن من السلع) و33.2 ألف طن من البولي إيثيلين و33.1 ألف طن من الإيثيلين و0.1 ألف طن من الميثانول (كحول الميثيل).

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية ان إنتاج الصناعة الكيميائية زاد بنسبة 6.5 بالمائة خلال شهري يناير - فبراير مقارنة بالشهرين من العام الماضي، اعتبارًا من 1 مايو بقي 0.4 ألف طن من البروبيلين و11.7 ألف طن من البولي إيثيلين و3.8 الف طن من الميثانول في المخزن.

    وزاد إنتاج البولي إيثيلين بنسبة 21.2 في المائة والإيثيلين بنسبة 20.8 في المائة.

    AZERTAG.AZ :زيادة إنتاج البولي إيثيلين والإيثيلين
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